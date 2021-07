Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Eduardo Camavinga, c’est terminé !

Publié le 30 juillet 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil attentif à l’évolution du dossier Eduardo Camavinga, il semblerait que les dés soient déjà jetés pour la pépite du Stade Rennais.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum au cours de la première quinzaine du mois de juin, Leonardo aimerait encore renforcer le milieu de terrain de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Pour ce faire, plusieurs pistes auraient été activées de Miralem Pjanic, qui a été proposé au PSG par ses représentants comme le10sport.com vous l’a révélé, en passant par Manuel Locatelli et surtout Paul Pogba et Eduardo Camavinga. En ce qui concerne la pépite du Stade Rennais, qui refuserait de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, elle fait l’unanimité au PSG comme le10sport.com vous le soulignait en mai dernier. Cependant, la concurrence est féroce dans ce dossier avec notamment Manchester United comme cette déclaration de Fabrizio Romano l’affirme. « Manchester United est intéressé par Camavinga. Ils l’apprécient, ont eu des entretiens directs avec ses agents et Rennes pour comprendre son prix qui est autour 35-40 M€. Mais Manchester United doit prendre une décision au sujet de son milieu de terrain et c'est pourquoi la situation est calme. C'est calme aussi parce que Camavinga n'est pas pressé. Il attend la meilleure solution. Il adorerait jouer en Premier League mais il sait que dans un an, de nombreux clubs se joindront à la course pour le signer comme agent libre. Pour le moment, Manchester United examine la situation de Camavinga. Ils sont en contacts directs mais ne progressent pas. Voyons s'ils vont le chercher dans les prochains jours ». Le journaliste de Sky Sport notamment l’a bien dit, Eduardo Camavinga serait en pleine attente afin d’étudier chacune de ses options. Et un départ libre de tout contrat à l’été 2022 pourrait bien se dessiner.

Eduardo Camavinga disponible pour 0€ pour le PSG ?

À l’occasion de son live Twitch tenu ces dernières heures, Fabrizio Romano a confirmé la tendance concernant le fait qu’Eduardo Camavinga ait de fortes chances d’honorer le contrat qui le lie au Stade Rennais jusqu’à son terme. Ce serait en effet l’hypothèse à laquelle le joueur et son entourage réfléchiraient particulièrement ces derniers temps. Ce qui permettrait à l’international français d’avoir la main mise sur son avenir et surtout de signer une belle prime à la signature. De quoi faire les affaires du PSG ? Pas vraiment puisque Camavinga semble être appelé à finir en Espagne.

Camavinga, la tête en Espagne ?