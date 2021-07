Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Trent Alexander-Arnold prolonge à Liverpool !

Publié le 30 juillet 2021 à 18h23 par La rédaction

Enfant du club de la Mersey où il a fait ses classes, Trent Alexander-Arnold a signé un contrat longue durée à Liverpool.

Alors qu’il a connu une saison moins aboutie avec les Reds , de quoi engendrer sa non-sélection avec les Three Lions pour l’Euro, Trent Alexander-Arnold continue d’avoir la confiance totale du staff technique de Jürgen Klopp et de la direction de Liverpool. Et pour cause, ce vendredi, Liverpool a publié un communiqué sur son site internet dans lequel il est spécifié que le latéral droit des Reds a signé une prolongation pour un contrat longue durée. De quoi ravir le principal intéressé qui a fait passer le message suivant sur le site officiel du club. « Je suis honoré qu'on m'ait donné l'opportunité de prolonger mon contrat et qu'on m'ait témoigné la confiance du club. L'état dans lequel se trouve le club et où j'en suis dans ma carrière est toujours une bonne option pour moi. Prolonger mon contrat et m'assurer que je reste ici plus longtemps est toujours une bonne chose. Je suis décidé. C'est le seul club que j'ai jamais vraiment connu, alors être ici pendant cette période et prolonger mon séjour, c'est formidable pour moi et ma famille. C'est un moment de fierté pour moi - ça l'est toujours - de signer un nouveau contrat ici. Comme je l'ai déjà dit, le club et le personnel me font confiance et c'est un sentiment extraordinaire ».