Mercato - PSG : Le gros coup Harry Kane prend forme !

Publié le 12 avril 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

En coulisses, le PSG se prépare à un éventuel départ de Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022. Dans cette optique, Mauricio Pochettino semble très intéressé à l'idée d'attirer Harry Kane. Et dans ce dossier, les Parisiens pourraient bien avoir une longueur d'avance.

Le Paris Saint-Germain doit anticiper toutes les éventualités concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour cause, son contrat prend fin en juin 2022 et il n'a toujours pas prolongé son bail ce qui jette un froid sur son avenir au PSG. Par conséquent, la direction du club de la capitale scrute le marché afin de trouver un éventuel remplaçant à Kylian Mbappé. Et selon les informations de Téléfoot , Mauricio Pochettino a déjà fait son choix. Le technicien argentin aurait en effet contacté lui-même Harry Kane afin de prendre des renseignements au sujet des velléités de l'attaquant anglais qu'il a eu sous ses ordres durant cinq saisons à Tottenham. Ces derniers jours, José Mourinho affichait toutefois sa joie de pouvoir compter sur sa star. « Je suis très heureux de l'avoir et je suis heureux de le voir réussir avec son équipe nationale. C'est toujours mieux quand un joueur revient après des résultats positifs », confiait le Special One . Mais cela ne signifie pas pour autant qu'Harry Kane est assuré de rester à Tottenham.

Le PSG en position idéale pour Kane ?