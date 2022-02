Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Cristiano Ronaldo se confirme pour le PSG ?

Publié le 6 février 2022 à 14h30 par T.M.

Longtemps, le nom de Cristiano Ronaldo a circulé. Le Portugais a été l’un des grands rêves du Qatar, mais cela n’a jamais pu se réaliser. Néanmoins, cela pourrait bien devenir une réalité d’ici quelques mois. Explications.

En 2011, en débarquant au PSG, les Qataris avaient un grand rêve : celui d’attirer l’un des meilleurs joueurs du monde, à savoir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Pendant très longtemps, l’objectif a été de s’offrir le Portugais. A plusieurs reprises, un intérêt a été évoqué parmi les rumeurs. Toutefois, cela n’a jamais été plus loin que cela. Malgré le rêve de QSI de faire venir CR7, cela n’a jamais pu se faire. Finalement, les Qataris se sont consolés avec ni plus ni moins que Lionel Messi. Lors du dernier mercato estival, le PSG n’a pas hésité une seconde et a sauté sur l’occasion pour faire venir le septuple Ballon d’Or. N’ayant pas pu prolonger avec le FC Barcelone, Messi était ainsi libre de s’engager où il voulait et pour poursuivre sa carrière, il a décidé de faire le choix de retrouver Neymar ou encore Angel Di Maria à Paris. Avec La Pulga, le PSG a ainsi réalisé un énorme coup sur le marché des transferts, mais cela pourrait ne pas être le dernier. Dans la capitale française, on se préparerait au départ de Kylian Mbappé, qui se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Il va donc falloir faire oublier le Français et pour cela, le dossier Cristiano Ronaldo pourrait bien revenir au premier plan du côté du Parc des Princes.

Cette fois c’est la bonne ?