Mercato - PSG : Le gouvernement français en rajoute une couche pour Mbappé !

Publié le 27 février 2021 à 1h15 par Th.B.

Ministre déléguée des sports, Roxane Maracineanu a de nouveau été amenée à s’exprimer sur l’avenir de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG ne court que jusqu’en juin 2022.

Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG lors du prochain mercato estival ? Si aucun accord ne venait à être trouvé d’ici-là, la pépite du PSG devrait être vendue au plus offrant, afin d’éviter qu’elle ne plie bagage gratuitement à l’été 2022, soit à l’expiration de son contrat. Ce jeudi, Leonardo a assuré au micro de France Bleu Paris qu’on approchait du moment de la décision dans ce dossier XXL qui anime l’actualité française puisque même l’ancien premier ministre Edouard Philippe et l’actuelle ministre déléguée des sports Roxane Maracineanu se sont récemment attardés sur cette question. Et la ministre en a remis une couche sur l’avenir de l’attaquant du PSG.

« Évidemment j’ai envie qu’il reste en France »