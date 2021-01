Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Eriksen totalement relancé ?

Publié le 20 janvier 2021 à 23h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Christian Eriksen pourrait finalement faire son retour en Premier League.

Partira ? Ne partira pas ? Le dossier Christian Eriksen semble de plus en plus complexe. Il y a seulement un mois, l’Inter annonçait publiquement vouloir vendre ou au mieux prêter Christian Eriksen. Rapidement, la presse italienne a évoqué le Paris Saint-Germain, qui avait déjà été lié au Danois lors du dernier mercato hivernal. Mais la situation à l’Inter a compliqué les choses. En plein changement d’actionnaire majoritaire, le club nerazzurro a fermé les portes à double tour, pour les arrivées comme pour les départs. Récemment, The Sun a toutefois annoncé qu’Eriksen pousserait pour retrouver son ancien club de Tottenham.

Conte pousse pour un échange Eriksen-Torreira