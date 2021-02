Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le duo Neymar-Messi fait déjà rêver !

Publié le 12 février 2021 à 4h30 par T.M.

La saison prochaine, Neymar et Lionel Messi pourraient bien se retrouver au PSG. De quoi faire saliver Cafu, l’ancien international brésilien.

Entre 2013 et 2017, Neymar et Lionel Messi ont fait des étincelles au FC Barcelone. Alors que le Brésilien est depuis parti au PSG, il est nostalgique. Il y a quelques semaines, il avait ainsi fait un gros appel du pied à l’Argentin, exprimant son souhait de rejouer le plus vite possible avec lui. Il n’en fallait pas plus pour lancer un gros feuilleton à propos d’une arrivée de Lionel Messi au PSG. Alors que le duo avec Neymar pourrait être reformé, cela plait énormément à Cafu.

« Ce serait sensationnel »