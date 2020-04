Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Thomas Meunier totalement relancé ?

11 avril 2020

Alors que la presse assurait dernièrement que Thomas Meunier avait trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour cet été, le 10 Sport vous révélait en exclusivité que ce n’était pas le cas. Et la tendance se confirmerait.

Thomas Meunier au Borussia Dortmund, c’est fait. C’est du moins l’information qui circulait dans la presse étrangère ces dernières semaines. Pour la RTBF , le latéral droit du PSG, où il dispose d’un contrat jusqu’à la fin de la saison, niait récemment cette rumeur. « Je ne comprends pas tout ce qui circule autour de moi à propos de Dortmund. J’ai également lu des articles me liant à Tottenham, l’Inter et d’autres équipes... ». Le 5 avril dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité que l’intérêt entre le clan Meunier et le BvB serait réciproque, mais que rien ne serait signé pour une arrivée dans la Ruhr.

Meunier n’aurait pas donné son accord pour le Borussia !