Mercato - PSG : Le dossier Memphis Depay fixé à 40M€ ?

Publié le 1 mai 2020 à 21h15 par T.M.

Alors que Memphis Depay n’a plus qu’un an de contrat à l’OL, recruter le Néerlandais serait estimé à 40M€.

Entre Memphis Depay et l’OL, l’histoire d’amour pourrait bien se terminer prochainement. En effet, le Néerlandais n’a plus qu’un an de contrat et comme l’assure ESPN , le Lyonnais aurait refusé pour le moment toutes les offres de prolongation de sa direction. Sur les bords du Rhône, on pourrait donc être contraint de lâcher Depay cet été afin d’éviter de le voir partir libre l’été prochain, d’autant plus que l’absence de Coupe d’Europe pour peser dans la balance. Une belle affaire à saisir pour les clubs intéressés en Serie A et le PSG, mais il faudra mettre le prix.

Un transfert à 40M€ ?