Mercato - PSG : Le dossier Hugo Lloris serait déjà réglé pour Leonardo

Publié le 28 mars 2021 à 23h10 par B.C.

Alors que son nom a été évoqué pour débarquer au Paris Saint-Germain cet été, Hugo Lloris est bien parti pour rester à Tottenham.

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, plusieurs joueurs de Tottenham ont été annoncés sur les tablettes du club de la capitale, à l’instar de Dele Alli, Harry Kane ou encore Hugo Lloris. L’intérêt du PSG pour le capitaine de l’équipe de France peut paraître surprenant puisque Keylor Navas fait l’unanimité en interne. Pourtant, plusieurs médias étrangers ont ajouté à leur tour que le club n’écartait pas la possibilité de miser sur un nouveau gardien. Gianluigi Donnarumma (AC Milan), David De Gea (Manchester United) ou encore Illan Meslier (Leeds) seraient notamment dans le collimateur de Leonardo. Le directeur sportif du PSG devra toutefois faire une croix Hugo Lloris.

Pas de départ de Lloris cet été

D’après les informations divulguées par le journaliste anglais Alasdair Gold, un départ d’Hugo Lloris n’est pas au programme cet été. Même si le gardien de 34 ans va entrer dans sa dernière année de contrat, Tottenham compte sur lui pour la saison prochaine et ne devrait pas le laisser partir, à moins que l’international tricolore n’en fasse la demande ou que le club ne reçoive une offre importante. Ce qui semble peu probable compte tenu du contexte et de la situation contractuelle de Lloris. De plus, Tottenham n’aurait pas les fonds nécessaires pour remplacer son gardien actuellement. Autant d’éléments qui laissent indiquer que le PSG ne mettra pas la main sur Hugo Lloris lors du prochain mercato estival.