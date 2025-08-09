Mercato - PSG : Le départ d’une star réclamé en direct !

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG est intenable. L’Italien n’a pas prolongé son contrat et il est plus que jamais sur le départ, d’autant que Lucas Chevalier arrive pour le remplacer. Selon Kévin Diaz, l’ancien portier de l’AC Milan doit partir sous peine de ne pas jouer à Paris.

Le 31 mai dernier, après la finale de Ligue des champions remportée par le PSG, qui aurait pu imaginer la situation dans laquelle se trouverait aujourd’hui Gianluigi Donnarumma ? Pourtant très important dans le sacre du club de la capitale, l’Italien est aujourd’hui plus que jamais sur le départ, notamment car il n’a pas prolongé son contrat qui arrive à échéance en juin 2026.

Chevalier doit remplacer Donnarumma Après des mois de négociations avec les représentants de Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de dire stop et d’acter la non-prolongation de contrat de l’Italien. Ce dernier est donc dans une situation compliquée, car le club de la capitale souhaite s’en débarrasser pour gagner un peu d’argent et ne pas le perdre librement l’année prochaine. De plus, Luis Campos a déjà trouvé son remplaçant, puisqu’un accord a été trouvé avec Lucas Chevalier, qui va quitter Lille pour un montant de 40M€ auquel peuvent s’ajouter jusqu’à 15M€ de bonus.