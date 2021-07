Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ronaldo est sous pression !

Publié le 21 juillet 2021 à 22h45 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus et suivi de près par le Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo fait énormément parler de lui en ce mercato estival.

Voilà plusieurs mois que la presse européenne s’emballe pour l’avenir de Cristiano Ronaldo. Après trois années passées à la Juventus, le quintuple Ballon d’Or aurait des envies d’ailleurs et chercherait une équipe pouvant rapidement lui offrir une sixième Ligue des Champions et pourquoi pas un sixième Ballon d’Or. Sa seule véritable option semble être le Paris Saint-Germain, mais les choses semblent s’être compromises ces dernières semaines. Le fait que Kylian Mbappé reste au PSG, alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat, fermerait vraisemblablement les portes à une arrivée de Cristiano Ronaldo.

La Juventus veut savoir