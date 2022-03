Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pochettino lâche un terrible aveu sur son avenir !

Publié le 21 mars 2022 à 23h10 par B.C.

Ce vendredi, Mauricio Pochettino s’est montré ouvert à l’idée de rester au PSG la saison prochaine. Mais dans l’entourage de l’Argentin, on doute fortement de cette possibilité.

Depuis sa nomination sur le banc du PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino n’est jamais parvenu à faire l’unanimité. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous annonçait en exclusivité que le départ de l’Argentin n’était plus un sujet tabou au sein du club, alors que le PSG ne brillait pas dans le jeu. Depuis, l’accumulation de mauvais résultats, sans parler de l’élimination en Ligue des champions, rend quasi inéluctable le départ de Pochettino à l’issue de la saison. Pourtant, ce dernier a ouvert la porte à un futur au PSG lors de sa conférence de presse organisée vendredi : « On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire. (…) Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. C'est une question aussi de s'asseoir et regarder les idées. Voir cette vision qu'il y a à l'avenir. On a beaucoup de choses à se dire avec le club. C'est vrai qu'après plus d'un an au club, nous avons une connaissance approfondie de la situation. Nous sommes un staff meilleur que lorsque nous sommes arrivés . »

Le clan Pochettino ne croit pas en un avenir au PSG