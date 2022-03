Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Dybala s’emballe déjà !

Publié le 21 mars 2022 à 22h45 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2022 à 22h57

Ciblé par le Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival, Paulo Dybala susciterait énormément d’intérêt chez les cadors européens.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit davantage au Real Madrid qu’au Paris Saint-Germain, les dirigeants du club de la capitale s’activent pour trouver son successeur. Si les noms d’Erling Haaland ou Robert Lewandowski sont régulièrement cités, Paulo Dybala serait également ciblé par Leonardo. En fin de contrat en juin prochain, la Joya ne prolongera pas à la Juventus, et est donc une cible de choix pour les Parisiens. Cependant, le PSG n’est pas seul sur ce dossier et devrait faire face à une très forte concurrence.

Paulo Dybala est très convoité en Europe