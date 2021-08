Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar accueille déjà la famille Messi !

Publié le 9 août 2021 à 20h45 par A.C.

Ancien coéquipier au FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi pourraient bientôt se retrouver au Paris Saint-Germain.

A Paris, on attend toujours Lionel Messi. Ce dimanche puis ce lundi, de nombreux supporters du Paris Saint-Germain se sont pressés au Bourget, dans l’espoir de voir arriver le sextuple Ballon d’Or. Pas le moindre signe toutefois, tout simplement parce que Messi serait encore à Barcelone. Plusieurs sources ont assuré ces dernières heures que l’Argentin passe du temps avec sa famille, ainsi que certains amis comme Luis Suarez et qu’il ne s’envolera pour la France qu’une fois que ses avocats et le PSG auront réglé son futur contrat, dont nous vous avons dévoilé tous les détails sur le10sport.com.

« Sois la bienvenue ma belle ! »