Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé relance le feuilleton pour une prolongation !

Publié le 22 février 2022 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 22 février 2022 à 14h46

Plus proche d’un départ au Real Madrid que d’une prolongation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est au cœur d’une lutte féroce entre les deux cadors européens, mais également entre deux camps au sein même de son entourage. Une aubaine pour le PSG.

Si le PSG a pris le dessus sur le Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0), c’est bien Florentino Pérez qui mène les débats face au PSG dans le dossier Mbappé. Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé dispose en effet d’un accord moral avec le Real Madrid comme vous l’a révélé le10sport.com. Pour le Bondynois, la situation est loin d’être simple avec la double confrontation entre les deux clubs dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, obligeant le principal intéressé à se montrer très prudent au moment d’évoquer sa situation personnelle. « Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir », assurait Kylian Mbappé après sa prestation XXL lors de la victoire du PSG contre le Real Madrid au Parc des Princes. Pour autant, malgré la longueur d’avance prise par les Merengue , rien ne serait encore acté pour l’avenir du Français en raison de divergences dans son entourage.

L’avocate de Mbappé pousse pour un départ

D’après les informations de Marca , Kylian Mbappé doit faire face à des divisions au sein même de son propre camp. D’un côté, Delphine Verheyden, son avocate, plaide en interne depuis longtemps pour un départ au Real Madrid, et ce malgré les propositions vertigineuses dont est capable de formuler le Paris Saint-Germain. Dernièrement, The Independent annonçait que les Qataris étaient sur le point de proposer à Kylian Mbappé un salaire hebdomadaire atteignant 1.2M€ par semaine, soit environ 60M € par an, du jamais vu dans le monde du football. Mais pour Delphine Verheyden, qui pèse lourd dans le clan Mbappé depuis sa prise de fonction en tant que conseillère dès l’ascension du joueur à l’AS Monaco, l’important est ailleurs. Selon elle, la notoriété de Kylian Mbappé peut croître de manière exponentielle uniquement si l’attaquant finit par rallier l’écurie merengue. « Tu dois faire l’histoire du football et laisser un héritage. Au PSG, tu gagnerais plus d’argent en salaire, mais au Real Madrid, tu gagnerais plus avec les publicités que tu signerais en jouer au Bernabeu », aurait lâché en substance Delphine Verheyden à Kylian Mbappé d’après les propos relayés par El Confidencial en août 2021. Mais de l’autre côté, la mère du Français afficherait une position radicalement différente.

Fayza Lamari n’est pas insensible aux arguments du PSG

Et pour cause, Marca annonce ce mardi que Fayza Lamari est très tentée par les offres du PSG. À plusieurs reprises, la mère de Kylian Mbappé lui aurait recommandé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain en signe de reconnaissance envers le club et le football français. Une parole qui compte naturellement, d’autant que Fayza Lamari joue un rôle très important dans la gestion quotidienne du joueur et entretient de bonnes relations avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, Fayza Lamari est la seule membre du clan Mbappé à avoir pris publiquement la parole après le mercato estival pour afficher un discours optimiste quant à un possible avenir de son fils au PSG, et ce quelques semaines seulement après que ce dernier ait voulu rejoindre le Real Madrid. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir , expliquait Fayza Lamari dans un long entretien accordé au Parisien le 6 octobre dernier. Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : J’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain. » Au sein du Real Madrid, on prend très au sérieux la position de Fayza Lamari, au point que cette dernière est source d’inquiétude chez les Merengue , et ses exigences n’ont pas de quoi rassurer Florentino Pérez.

Le Real Madrid bloqué par les exigences de Fayza Lamari