Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé réagit sur son voyage à Madrid !

Publié le 10 mai 2022 à 9h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du Real Madrid qui souhaite l’attirer libre, Kylian Mbappé est actuellement dans la capitale espagnole. Mais l’entourage de l’attaquant du PSG apporte quelques précisions à ce sujet…

Kylian Mbappé affole plus que jamais les rubriques mercato ! L’attaquant du PSG, de passage à Madrid en compagnie de son coéquipier Achraf Hakimi, fait logiquement couler beaucoup d’encre étant donné qu’il est annoncé comme étant la priorité absolue de Florentino Pérez pour le mercato du Real Madrid, et certaines informations font d’ailleurs état d’un rendez-vous au sommet entre Mbappé et la direction du club merengue . Qu’en est-il vraiment pour l’international tricolore, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison ?

L’entourage de Mbappé nie un entretien avec le Real Madrid