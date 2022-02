Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a fait une grosse annonce au PSG !

Publié le 3 février 2022 à 5h30 par T.M.

Selon les derniers échos, Kylian Mbappé aurait trouvé un accord avec le Real Madrid. Une information à propos de laquelle le PSG aurait visiblement été rassuré.

Plus les jours passent, plus Kylian Mbappé semble se rapprocher du Real Madrid. D’ailleurs, entre le joueur du PSG et la Casa Blanca, cela pourrait déjà être bouclé. En effet, il y a quelques jours, Bild avait lâché une bombe assurant qu’un accord avait été trouvé entre le Real Madrid et Mbappé, garantissant notamment un salaire annuel brut de 50M€ à l’international français. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir, y compris l’entourage du Parisien.

La réponse du clan Mbappé