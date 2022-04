Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Haaland réclame une fortune au Qatar !

Publié le 9 avril 2022 à 23h10 par D.M.

A en croire la presse allemande, l'entourage d'Erling Haaland réclamerait d'importantes commissions, qui pourraient faire gonfler la note.

Une chose est sûre dans le feuilleton Erling Haaland. Les chances de voir le buteur norvégien rester au Borussia Dortmund la saison prochaine sont très faibles. Agé de 21 ans, l'attaquant voudrait passer à l'étape supérieure et rejoindre un club plus huppé la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé, mais serait distancé par le Real Madrid et Manchester City. Ce samedi, la presse espagnole dévoile le montant de cette opération Haaland.

Le clan Haaland réclame une commission de 70M€