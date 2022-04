Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de Premier League met le feu à un dossier de Leonardo !

Publié le 9 avril 2022 à 22h10 par La rédaction

Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival, Charles De Ketelaere susciterait également l’intérêt de Leicester.

Le mercato estival devrait être très agité pour le Paris Saint-Germain. En effet, sur le plan offensif, le club de la capitale pourrait pousser Mauro Icardi vers la sortie, tandis qu’Angel Di Maria et Kylian Mbappé seront en fin de contrat le 30 juin prochain. Pour les remplacer, Leonardo cible de très gros noms tels que celui d’Erling Haaland, mais s’intéresse également à des pépites. Très en vue cette saison, Charles De Ketelaere serait notamment dans les petits papiers du PSG qui devra toutefois faire face à la concurrence d’un club anglais.

Leicester s’intéresse à De Ketelaere