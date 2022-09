Foot - Mercato - PSG

PSG : Le clan Galtier annonce la couleur pour son avenir

Publié le 6 septembre 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 6 septembre 2022 à 11h04

Nommé au poste d’entraîneur du PSG cet été, Christophe Galtier est un profil qui a forcément fait débat, de par son manque d’expérience en Ligue des Champions mais également son statut de natif de Marseille. Toutefois, à en croire les précisions de son entourage, l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC ne se met pas de pression particulière à ce sujet.

Suite au départ de Mauricio Pochettino en fin de saison dernière, beaucoup d’observateurs avaient annoncé la nomination imminente de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur du PSG. Mais comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, c’est bien l’option Christophe Galtier qui a été privilégiée par Luis Campos, et l’entraîneur français est arrivé en provenance de l’OGC Nice pour prendre la relève de Pochettino sur le banc du PSG. Un choix qui a été très contesté cher certains supporters étant donné que Galtier est natif de Marseille.

« J’ai mis de côté mes origines marseillaises »

Le jour de sa conférence de presse de présentation au PSG, le 5 juillet dernier, Christophe Galtier avait bien évidemment été interrogé sur ses origines marseillaises, et il n’avait pas esquivé le sujet : « Je suis né à Marseille c'est un fait. Mais on veut gagner les plus gros trophées, entraîner les meilleurs joueurs. Il n'y a pas meilleur endroit que Paris pour cela. J'ai mis de côté mes origines marseillaises », a expliqué Galtier. Et son entourage affiche également un certaine sérénité sur la question.

« Pas du tout un sujet tabou »

Interrogée dans les colonnes de L’EQUIPE ce mardi, une source de l’entourage de Galtier se prononce également sur le sujet : « Son parcours, ce n’est pas du tout un sujet tabou. Il est né à Marseille, il vit à Cassis. Mais Christophe a connu plein d’autres choses, pleine d’autres environnements dans sa vie de joueur puis d’entraîneur. C’est quelqu’un de travailleur, qui va vers les gens. Il sait que c’est comme cela qu’il sera adopté », explique le clan Galtier.

« Il veut réussir ici »