Mercato - PSG : Le Bayern Munich se moque publiquement du Barça pour Lionel Messi !

Publié le 16 février 2021 à 18h45 par B.C.

Alors que la presse espagnole a récemment révélé le salaire astronomique perçu par Lionel Messi au FC Barcelone, Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du Bayern Munich, n’a pu s’empêcher de s’amuser de la situation.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’est pas certain de rester au FC Barcelone l’été prochain. D’une part, l’attaquant souhaite attendre l’élection du futur président blaugrana avant de trancher, et plusieurs écuries sont très intéressées par ses services, à commencer par le PSG. Mais le club culé pourrait également être dans l’incapacité de conserver sa star. En effet, El Mundo a révélé dernièrement le contrat mirobolant négocié par la Pulga lors de sa dernière prolongation en 2017. Au total, Lionel Messi est assuré de toucher plus de 555M€ d’ici le 30 juin 2021. Un montant qui surprend, et peut même choquer, lorsqu’on connaît l’état des finances barcelonaises. De son côté, Karl-Heinz Rummenigge avoue avoir été amusé de ces révélations.

« Messi ? J’ai ri »