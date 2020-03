Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a fait un choix prévisible pour Neymar

Publié le 18 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

Alors qu’il avait la possibilité d’utiliser un règlement FIFA pour faciliter le transfert de Neymar, le Barça a décidé de ne pas l’activer. Une décision prévisible et logique.

Alors qu’en Espagne, on affirme depuis plusieurs semaines que le FC Barcelone a validé la réactivation de l’opération Neymar, certains éléments se précisent au fur et à mesure sur le plan fixé par le club catalan. Selon Mundo Deportivo , le Barça n’utilisera finalement pas un article du règlement qui permet à un joueur de plus de 28 ans et qui a passé trois saisons dans son club sans prolonger d'être libéré contre une indemnité de transferts calculée par la FIFA.

Le Barça est trop fragile

Cette décision était en fait prévisible, et le10sport.com avait d’ailleurs pronostiqué que Barcelone ne ferait pas appel à ce règlement. En effet, les clubs refusent généralement d’utiliser ce genre de procédé très agressif, qui s’apparente à une déclaration de guerre sur le mercato. Compte tenu de sa faiblesse financière, de sa situation sportive moyenne, le Barça n’est pas en mesure de déclencher une guerre mercato avec le PSG. Le club catalan n’avait donc absolument pas intérêt à utiliser ce règlement pour Neymar, et il l’a bien compris…