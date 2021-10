Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu de Neymar sur son transfert à Paris !

Publié le 26 octobre 2021 à 22h45 par A.M.

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar reconnaît que son objectif principal en signant à Paris était de remporter une nouvelle Ligue des champions après celle qu'il a déjà remportée avec Barcelone.

Quelques mois après la remontada, le PSG a voulu laver l'affront et se venger. Pour cela, le club de la capitale a levé la clause libératoire incluse dans le contrat de Neymar au FC Barcelone et fixée à 222M€. C'est ainsi qu'en 2017, le PSG réalise le plus gros transfert de l'histoire en attirant la star brésilienne. Le numéro 10 de la Seleçao a d'ailleurs été interrogé sur son principal objectif lors de sa signature à Paris. Et sans hésiter, Neymar assure que son ambition est de remporter la Ligue des Champions, et il espère être en mesure de le faire cette saison avec le recrutement impressionnant du PSG, comme il l'explique en marge de la finale nationale française Red Bull Neymar Jr’s Five à Paris.

«Je suis venu au PSG avec l'objectif de soulever la Ligue des champions»