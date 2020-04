Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir Paredes lié à celui... de Pogba ?

Publié le 8 avril 2020 à 22h15 par A.C.

Leandro Paredes, milieu du Paris Saint-Germain, pourrait bien voir son avenir être profondément impacté par celui de Paul Pogba.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors de l’hiver 2019, Leandro Paredes n’a jamais semblé pouvoir s’installer dans la durée au sein du onze de départ de Thomas Tuchel. L’Argentin montre parfois un visage très séduisant, comme lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund, sans pour autant confirmer. Un hiver a ainsi été évoqué pour le milieu du PSG cet hiver, avec la Juventus prête à l’accueillir. Plus récemment c’est le Milan AC qui a été annoncé proche de Paredes, qui pourrait être inclus dans un échange avec Lucas Paqueta.

« Paredes à la Juve ? Seulement en cas d’échec sur les priorités que sont Pogba et Tonali »