Mercato - Barcelone : Barça aura le «oui» de Lautaro Martinez

Publié le 8 avril 2020 à 20h30 par La rédaction

Les médias italiens a révélé les deux offres contractuelles dont disposaient Lautaro Martinez, le buteur argentin de l’Inter. Et on peut déjà en tirer des conclusions…

Dans son édition du jour, le quotidien sportif italien Tuttosport a annoncé que le buteur argentin de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, disposait pour l’instant de deux propositions de contrat sur la table : l’une pour une prolongation de contrat de l’Inter, fixée à 4 millions d’euros net par an, et l’autre du FC Barcelone, à 8M€ net par an.

Reste l’obstacle du transfert

Dans ces conditions il apparaît clair que le Barça va remporter la partie pour convaincre le joueur. L’Inter Milan est trop loin pour pouvoir véritablement rivaliser. Une négociation pour le transfert de Lautaro Martinez s’ouvrira donc pour le mercato estival. Pour le club catalan, la principale difficulté va alors être de trouver un accord avec l’Inter pour le transfert, sachant que les Italiens réclament le montant de la clause de sortie, fixée à 111M€. Et que pour l’instant, ils n’ont pas accepté certains joueurs mis dans le deal par le Barça, comme Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho…