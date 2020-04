Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Gabriel sur son avenir !

Publié le 8 avril 2020 à 21h45 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Gabriel. De quoi faire réagir le défenseur du LOSC.

Cet été, Gabriel pourrait faire du bien aux caisses du LOSC. En pleine crise du coronavirus, le Brésilien reste très courtisé à travers l’Europe. Alors que Le 10 Sport vous avait révélé un intérêt du PSG pour le protégé de Christophe Galtier, Gabriel plait également énormément en Angleterre, où Chelsea et Everton s’arracheraient ses services. Les rumeurs se multiplient ainsi concernant l’avenir du défenseur central, qui assure se sentir bien au LOSC.

« Je suis très content ici »