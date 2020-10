Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Tiémoué Bakayoko bientôt relancé ?

Publié le 1 octobre 2020 à 15h45 par B.C.

Annoncé sur le départ, Tiémoué Bakayoko devrait quitter Chelsea dans les prochains jours. Alors que le PSG fait office de favori, un autre club pourrait totalement relancer ce dossier.

Leonardo n'a plus beaucoup de temps pour boucler les renforts attendus au PSG. Dès l'ouverture du mercato estival, l'Italo-brésilien s'était fixé comme priorité de recruter au moins un milieu de terrain, mais cet objectif se complique au fil des jours. N'étant pas parvenu à avancer dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic, sa priorité initiale comme révélé par le 10 Sport , Leonardo a décidé de réactiver la piste Tiémoué Bakayoko, et des discussions sont en cours pour le milieu français. Cependant, selon nos informations, l'ancien joueur de l'AS Monaco ne fait pas l'unanimité dans la capitale, et cela pourrait faire perdre un temps précieux au PSG.

Bakayoko proposé à Naples