Mercato - PSG : L'avenir de Pochettino totalement relancé par... Simeone ?

Publié le 22 novembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Alors que Mauricio Pochettino serait dans le viseur de Manchester United pour l'été prochain, les Red Devils penseraient également à Diego Simeone pour prendre place sur le banc mancunien.

L'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus certain du côté du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 9 novembre dernier, le Qatar se préparerait déjà en coulisses à un possible départ du technicien argentin. Une éventualité qui pourrait arranger les affaires de Manchester United. Après avoir évincé Ole Gunnar Solskjaer, le club anglais aurait fait de Mauricio Pochettino sa priorité pour prendre place sur le banc mancunien l'été prochain. Toutefois, les Red Devils penseraient également à un autre entraîneur...

Manchester United rêve de Diego Simeone