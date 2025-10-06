Mercato - PSG : L’avenir de Nasser Al-Khelaïfi réglé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat par le Qatar. Depuis, Nasser Al-Khelaïfi occupe le poste de président du club de la capitale. 14 ans plus tard, le Qatari est donc toujours là alors que son avenir a régulièrement été remis en question. Partira ? Ne partira pas ? Des précisions ont été apportés sur l’avenir d’Al-Khelaïfi à la tête du PSG.

A la tête du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a régulièrement vu son avenir faire l’objet de nombreuses rumeurs. Le fait est que le Qatari est aujourd’hui encore le président du club de la capitale. Et cela pourrait encore durer un moment. En effet, selon Fabrice Hawkins, un départ de NAK du PSG ne semble pas prévu de sitôt.

« Compliqué de voir le PSG sans Nasser Al-Khelaïfi » « Al-Khelaïfi pourrait-il partir du PSG ? La réalité c’est que Nasser Al-Khelaïfi adore le PSG depuis très longtemps. L’émir le sait. Chez les Qataris, il y a quelque chose qui est très important, c’est la confiance, le respect de la parole donnée. La confiance qu’il y a entre les deux hommes me fait dire que c’est compliqué de voir le PSG sans Nasser Al-Khelaïfi », a expliqué le journaliste de RMC au micro de 100% PSG.