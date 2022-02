Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé totalement relancé par... Klopp ?

Publié le 16 février 2022 à 23h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid. Toutefois, l'avenir de la star française serait encore loin d'être scellé. D'ailleurs, Liverpool aurait encore la possibilité de relancer totalement ce dossier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ libre et gratuit le 1er juillet vers le Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec Florentino Pérez pour la saison prochaine. Toutefois, l'avenir de Kylian Mbappé serait encore loin d'être scellé, et Liverpool aurait même encore un coup à jouer sur ce dossier.

Le clan Mbappé ouvert à un départ à Liverpool ?