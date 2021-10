Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laurent Blanc s’enflamme pour l’arrivée de Messi !

Publié le 10 octobre 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG s’est attaché les services de Leo Messi cet été, Laurent Blanc estime que la venue de l’Argentin est une excellente nouvelle pour le football français.

L’arrivée de Leo Messi au PSG restera sans doute comme l’un des coups les plus retentissants de l’histoire du mercato. Profitant de l’incapacité du FC Barcelone à le prolonger en raison de ses soucis financiers, le club parisien s’est attaché ses services en lui faisant parapher un contrat de deux ans assorti d’une troisième année optionnelle. Désormais, La Pulga évolue aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé au sein de l’attaque du PSG, et Laurent Blanc ne cache pas son emballement devant un tel trio.

« Le PSG est sur une autre planète »