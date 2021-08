Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'AS Monaco sort du silence pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 août 2021 à 21h45 par A.D. mis à jour le 13 août 2021 à 21h48

Alors que des rumeurs évoquaient un intérêt de l'AS Monaco pour Cristiano Ronaldo, le10sport.com vous a révélé en exclusivité qu'il n'y avait rien entre ces deux parties. Interrogé ce vendredi sur CR7, Oleg Petrov a fermé clairement la porte à son arrivée.

Ces derniers jours, des rumeurs ont annoncé un intérêt de l'AS Monaco pour Cristiano Ronaldo. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ce jeudi, il n'y a aucune chance de voir CR7 défendre les couleurs monégasques cette saison. Sondé par nos soins, l'entourage proche de Cristiano Ronaldo a annoncé que l'information quant à un départ vers l'AS Monaco était « bidon » . Ce vendredi, Oleg Petrov a confirmé la tendance.

«Cristiano Ronaldo ? Je pense que notre stratégie est différente de celle de Paris»