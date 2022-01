Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée d’Erling Haaland au Barça déjà actée ?

Publié le 19 janvier 2022 à 22h45 par La rédaction

Un agent présenté comme proche de Mino Raiola aurait lancé une bombe sur l’avenir d’Erling Haaland au cours de l’émission El Chiringuito. Analyse.

A l’occasion de l’émission El Chiringuito , Pedro Bravo, un agent présenté comme proche de Mino Raiola, le conseiller d’Erling Haaland, a lancé une bombe au sujet de l’avenir du buteur norvégien du Borussia Dortmund : « Si Kylian Mbappé va au Real Madrid, Erling Haaland jouera au FC Barcelone ».

Contrer la pression à la baisse du Real…

Que faut-il en penser ? Si effectivement Pedro Bravo s’avère être proche de Mino Raiola, cette déclaration ne doit rien au hasard, tant l’agent italo-néerlandais contrôle la communication autour de ses joueurs en période de transfert. Et comme il apparaît évident que le Norvégien ne signera pas à Barcelone, qui n’a ni l’argent ni le projet pour cela, cette sortie médiatique interroge. L’hypothèse principale serait qu’en faisant mettre en avant le nom du FC Barcelone, Mino Raiola souhaite susciter les réactions de Manchester City, du PSG et du Bayern, à savoir ceux qui sont réellement en situation de concurrencer le Real Madrid, et ce dans l’optique d’installer une surenchère et contrer les pressions à la baisse que tente d’installer le club merengue.