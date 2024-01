Mercato - PSG : L’annonce surprise du Real Madrid sur Mbappé !

Thomas Bourseau

Président du Real Madrid, Florentino Pérez se trouvait en Arabie saoudite cette semaine dans le cadre de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid (5-3). Approché par un supporter qui lui a demandé de faire venir Kylian Mbappé, Pérez a lâché un mystérieux message sur le feuilleton entourant l’attaquant du PSG.

Florentino Pérez a par le passé commenté le feuilleton Kylian Mbappé à plusieurs reprises. Et notamment en 2021 et en 2022, les deux moments où le Real Madrid a poussé fort en coulisses afin de s’attacher les services de celui qui est depuis devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Cependant, les efforts du président du Real Madrid se sont avérés vains.

Le président du Real Madrid interrogé sur Mbappé

Et maintenant ? Le Real Madrid ne serait plus si déterminé à l’idée de recruter Kylian Mbappé. Pour autant, le président du club madrilène ne semblerait pas lâcher l’affaire en coulisses. En Arabie saoudite, dans le cadre de la Supercoupe d’Espagne mercredi entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid (5-3), Florentino Pérez a été accosté par un fan.

«Je suis d’accord avec vous»