Mercato - PSG : L'annonce retentissante d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 24 mai 2022 à 21h00 par Amadou Diawara

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi pourrait remercier Mauricio Pochettino et faire appel à un nouvel entraineur pour lancer la saison prochaine. Interrogé sur l'avenir de son entraineur argentin, le président du PSG a lâché ses vérités.

Alors qu'il était en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé ce samedi soir qu'il prolongeait de trois saisons. Soulagé, Nasser Al-Khelaïfi peut désormais lancer sa révolution. Et sachant qu'il aurait fait savoir à Leonardo qu'il n'allait pas poursuivre l'aventure à Paris, le président du PSG pourrait par la suite remercier Mauricio Pochettino, qui est décrié depuis de longues semaines. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Nasser Al-Khelaïfi prépare la succession de son technicien depuis novembre. Interrogé ce mardi par CNN , le patron du PSG a lâché quelques indices sur l'avenir de Mauricio Pochettino.

«Tout peut arriver et tout arrivera à l'avenir»

« Un changement d'entraineur ? Nous voulons créer une nouvelle ère au Paris Saint-Germain, un nouveau projet, un air frais. Je pense qu'il est très important que tout le monde se remotive. La défaite en Ligue des champions n'a pas été facile, et j'en prends la responsabilité. Je suis le président et je suis responsable, mais tout peut arriver et tout arrivera à l'avenir. Je ne blâme personne, celui qui va rester ou partir, je suis le premier responsable de tout, des résultats. Je ne blâme donc personne et c'est très important pour moi, mais au final, vous savez, nous avons des choix à faire. Nous avons des décisions à prendre. Nous [allons] en prendre certaines, certaines sont à venir bientôt et je pense que ce que nous voulons vraiment, c'est d'être plus fort que la saison dernière, et c'est le seul objectif que j'ai, être plus grand que la saison dernière », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.