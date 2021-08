Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce de Solskjaer sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 13 août 2021 à 17h45 par La rédaction

En fin de contrat dans un an, nul ne sait de quoi sera fait le futur de Paul Pogba. Mais son entraineur, Ole Gunnar Solskjaer a tenu a clarifié les choses.

L’avenir de Paul Pogba est toujours aussi incertain. L’international français est sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022 et se trouve donc à un moment clé de sa carrière. Va-t-il rester et prolonger son bail, rester sans prolonger et partir libre en juin prochain ou quitter les Red Devils cet été ? Alors que les rumeurs faisaient état d’un intérêt prononcé du PSG, l’arrivée de Messi dans la capitale pourrait remettre en cause un éventuel transfert cet été.

« Paul Pogba est un joueur de Manchester United »