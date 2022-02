Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie menant à Paul Pogba se dégage pour Leonardo !

Publié le 18 février 2022 à 0h45 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est l’un des joueurs les plus suivis du moment, avec notamment le Paris Saint-Germain sur ses traces.

Si Kylian Mbappé semble s’approcher tout doucement d’un départ, le Paris Saint-Germain prépare du très lourd pour l’oublier. Il y a notamment Ousmane Dembélé qui est en fin de contrat avec le FC Barcelone et qui pourrait parfaitement remplacer Mbappé, même si nous vous avons révélé sur le10sports.com que les pistes préférées du PSG mènent à Erling Haaland et Robert Lewandowski. Au milieu, beaucoup de choses devraient bouger, puisque L’Équipe a récemment annoncé que Leonardo aimerait foncer sur Lucas Paqueta et sur Paul Pogba. Or, si le premier est lié à l’OL jusqu’en 2025, le second se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec Manchester United.

Zaniolo plutôt que Pogba pour la Juve ?