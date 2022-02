Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclaté déjà pour cette nouvelle piste de Leonardo !

Publié le 28 février 2022 à 14h30 par A.C.

Discret au niveau des arrivées cet hiver, Leonardo semble déjà préparer plusieurs coups pour l’été prochain, afin de continuer à renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain.

Le visage du Paris Saint-Germain pourrait beaucoup changer la saison prochaine. Tous les yeux sont évidemment tournés vers Kylian Mbappé, dont l’entourage serait désormais partagé concernant son avenir, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Un certain espoir semble naitre au sein du PSG, qui semble bien vouloir tenter jusqu’au bout de retenir sa star, qui est tout simplement le meilleur joueur de la saison avec 24 buts toutes compétitions confondues. Leonardo a toutefois d’autres dossiers chauds sur les bras, avec notamment la possible succession de Mbappé, mais aussi la fin de contrat de Paul Pogba à Manchester United et l’avenir d’un Sergio Ramos très décevant.

Renan Lodi, la dernière trouvaille de Leonardo

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble toutefois avoir activé une nouvelle piste assez surprenante. Calciomercato.it révèle ce lundi que Leonardo aurait coché le nom de Renan Lodi, arrière gauche de 23 ans actuellement sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2025. Un choix qui interroge, puisque Nuno Mendes se montre très satisfaisant depuis son arrivée en prêt l’été dernier et le PSG semble bien parti pour lever son option d’achat et donc verser près de 40M€ au Sporting. Un montant assez proche de ce que demanderait l’Atlético de Madrid, puisque d’après les informations du portail italien le prix de Renan Lodi tournerait autour des 30 ou 35M€.

Pas question de vendre Lodi pour Simeone