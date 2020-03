Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : La tendance pour Neymar se consolide !

Publié le 13 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Malgré la montée de tension suite à la préparation du match aller contre Dortmund, les signaux s’accumulent sur le réchauffement de la relation entre Neymar et le PSG. Analyse.

Interrogé par RMC Sport après la qualification du PSG contre le Borussia Dortmund, le président Nasser Al-Khelaïfi n’a pas tari d’éloges sur Neymar, qui a débloqué la situation grâce à son ouverture du score : « J'ai parlé avec lui avant le match, il m'a dit qu'il était à 100% et qu'il allait tout donner. Il a fait un grand match et je suis très fier de lui, comme de toute l'équipe. Des 11, de ceux qui sont rentrés en seconde mi-temps, de ceux qui n'ont pas joué aussi. Tout le monde a été solide et ensemble, on a gagné comme ça. Si je suis fier ? Très fier. Merci à tout le monde ».

Prolongation en vue

Le fait que le président du PSG évoque Neymar dans ses déclarations de victoire ne doit rien au hasard. Cela confirme que l’heure est bien au réchauffement entre le club de la capitale et le crack brésilien. Cela tend à confirmer un fait : si Paris réalise un grand parcours en Ligue des champions cette saison, Neymar restera, voire prolongera avec le PSG.