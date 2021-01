Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La subtile manoeuvre de José Mourinho avec Dele Alli…

Publié le 18 janvier 2021 à 0h45 par Th.B.

Alors que Dele Alli ne lui apporte pas satisfaction, José Mourinho a profité de la renaissance de Tanguy Ndombele afin de montrer à la piste du PSG que rien n’est clos concernant son aventure à Tottenham.

« Alors vous pouvez avoir un professionnel malheureux, et le professionnel malheureux est celui qui est malheureux mais qui sent que son devoir est de travailler, travailler, travailler et travailler. Et il y a le malheureux qui croit que ce n'est pas son travail de se battre et de travailler chaque minute pour l'équipe et pour le club » . Lors de son passage en conférence de presse vendredi, José Mourinho ne prenait pas de gants pour évoquer la situation sportive de Dele Alli, l’international anglais ne parvenant pas à se faire une place dans la rotation du Special One cette saison ayant pourtant brillé lors de sa nomination en novembre 2019. Bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 à Tottenham, Dele Alli serait susceptible de quitter les Spurs et de rejoindre le PSG sous la forme d’un prêt. Ce serait du moins sa volonté à en croire Téléfoot La Chaîne alors que le10sport.com vous révélait en exclusivité le 26 décembre que Mauricio Pochettino le préférait à Christian Eriksen pour cet hiver. Quelques jours après son tacle adressé à l’international anglais, José Mourinho a laissé entendre qu’il pouvait toujours parvenir à inverser la tendance à force de volonté.

« Avec moi, la porte est toujours ouverte »