Mercato - PSG : La sortie insolite de Di Maria sur son passage à Manchester United !

Publié le 5 avril 2021 à 0h45 par La rédaction

Après quatre années au Real Madrid, Angel Di Maria quittait l’Espagne en 2014 pour rejoindre Manchester United. Un choix que regrette aujourd’hui l’Argentin.

Recruté par le PSG en 2015, Angel Di Maria s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du club de la capitale. Depuis son arrivée, l’Argentin a pris part à 252 rencontres et a délivré 104 passes décisives, pour 88 buts. Une renaissance pour Angel Di Maria, qui s’était perdu à Manchester United une saison auparavant . L’attaquant avait en effet fait le choix de rejoindre la Premier League en 2014 après avoir brillé au Real Madrid, un choix qu’il regrette aujourd’hui.

« Si j’ai joué à Manchester United ? Je pense que c’est une erreur ! »