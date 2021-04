Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria révèle avoir pensé à quitter le PSG !

Publié le 4 avril 2021 à 20h45 par A.C. mis à jour le 4 avril 2021 à 20h56

Alors qu’il a tout récemment prolongé son contrat, Angel Di Maria a avoué avoir pensé à quitter le Paris Saint-Germain cette saison.

Il était l’un des dossiers chauds de Leonardo. Cadre du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2015, Angel Di Maria arrivait à la fin de son contrat. Finalement, comme pour Juan Bernat, le club a décidé de lui offrir un nouveau contrat. Di Maria est donc désormais lié au PSG jusqu’en juin 2022, avec une année supplémentaire en option. « Je suis très heureux de pouvoir renouer une année de plus avec le PSG, plus une autre si nous trouvons un accord » a expliqué l’international argentin. « C’est vraiment très important pour moi ».

« L'idée était de finir le contrat et de revenir en Argentine, à Rosario »