Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La solution enfin trouvée pour garder Kylian Mbappé ?

Publié le 24 mars 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain au PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis au Real Madrid. Mais le Qatar ne lâche rien dans ses négociations avec l’espoir de parvenir à le prolonger à la dernière minute, et pour se faire, il semble disposé à lui laisser une autonomie marketing. Explications.

La fin de l’histoire semble proche entre Kylian Mbappé et le PSG, étant donné que l’attaquant français arrivera au terme de son contrat en juin prochain et qu’il dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Pourtant, ces derniers mois, la direction du PSG n’a pas chômé dans ce dossier et tente désespérément de prolonger Mbappé in-extremis, en lui proposant un contrat de courte durée, avec de solides garanties sportives et financières, puisque Le Parisien avait évoqué une offre comprenant un salaire annuel de 50M€ ainsi qu’une prime de fidélité à hauteur de 100M€. Mais pour le moment, rien n’y fait, et Kylian Mbappé ne semble pas disposé à écouter le PSG. À moins que…

Le PSG prêt à lui laisser le contrôle de ses sponsors