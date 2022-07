Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle réponse fracassante d'Al-Khelaïfi sur Zidane

Publié le 5 juillet 2022 à 14h45 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 5 juillet 2022 à 14h50

Présent aujourd’hui en conférence de presse pour la présentation du nouvel entraineur Christophe Galtier, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi s’est montré très ferme lorsqu’il a été interrogé sur Zinédine Zidane, alors que le champion du monde 1998 était annoncé en contacts avec le club de la capitale.

Après de longues semaines d’attente pour le supporters et de négociations pour les dirigeants, c’est désormais officiel : Christophe Galtier est le nouvel entraineur du Paris Saint Germain. Le technicien français succède à Mauricio Pochettino, et a signé un contrat de deux ans au sein du club de la capitale.

Christophe Galtier nommé nouvel entraîneur du @PSG_insideLe technicien français s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024. ❤️💙https://t.co/Ochvsfo7IQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Galtier plutôt que Zidane

L’ancien coach de l’OGC Nice aura donc été préféré à Zinédine Zidane, dont le nom était annoncé avec insistance du côté des champions de France en titre. Interrogé sur le cas du champion du monde 1998, Nasser Al-Khelaifi, présent en conférence de presse aux côtés de Galtier, s’est quelque peu agacé à ce sujet.

« Jamais on n’a pensé à Zidane »