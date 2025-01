Mercato - PSG : La réponse fracassante de Mohamed Salah !

Pierrick Levallet

Le PSG est sur le point d’annoncer son premier transfert de l’hiver avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Mais le club de la capitale garderait également un œil très attentif sur la situation de Mohamed Salah. L’international égyptien est en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool. Il aurait toutefois une priorité claire pour son avenir.

Salah lâche une annonce retentissante sur son avenir

En fin de contrat avec Liverpool, l’international égyptien ne semble pas vraiment proche d’un accord pour sa prolongation. « C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois » a même lancé Mohamed Salah au micro de Sky Sports il y a quelques jours. Le PSG suivrait donc très attentivement le feuilleton, tout comme l’Arabie Saoudite. Le Pharaon aurait néanmoins une idée très claire de ce qu’il souhaite pour son avenir.

Liverpool devant le PSG et l'Arabie Saoudite dans le feuilleton ?

D’après les informations de TeamTALK, Mohamed Salah voudrait prolonger son contrat à Liverpool. Ce serait sa plus grande priorité pour la suite de sa carrière. L’ailier de 32 ans ne compterait pas quitter les Reds, malgré l’intérêt du PSG et de l’Arabie Saoudite. Les négociations se poursuivraient toujours entre Mohamed Salah et Liverpool. Reste maintenant à voir si le pensionnaire de la Premier League finira par trouver un accord avec sa superstar, qui réclamerait un nouveau contrat de trois ans avec un salaire d’environ 474 000€ par semaine (soit aux alentours de 22,7M€ par an). Si aucun terrain d’entente n’est établi, Mohamed Salah écoutera les autres offres qu’il aura à sa disposition. À suivre...