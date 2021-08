Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse est déjà connue pour Paul Pogba…

Publié le 7 août 2021 à 5h00 par T.M.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Paul Pogba résonne au PSG. Viendra ? Ne viendra pas ? Aujourd’hui, on pourrait bien être fixé.

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, le PSG ne voulait pas en rester là au milieu de terrain. Leonardo travaillait ainsi pour trouver du renfort dans l’entrejeu pour Mauricio Pochettino, une quête qui l’a mené du côté de Manchester United. En effet, depuis plusieurs semaines, cela s’est activé pour une possible arrivée de Paul Pogba. N’ayant plus qu’un an de contrat chez les Red Devils, l’international français pourrait s’en aller cet été. Direction le PSG ? Alors que cela pouvait paraitre bien engagé récemment, cela ne serait plus le cas aujourd’hui…

Entre Messi et Pogba, le PSG a choisi !