Mercato - PSG : La réponse du clan Icardi sur son avenir au décodeur

Publié le 25 décembre 2019 à 7h45 par Alexandre Higounet

Les mots de Wanda Nara, la compagne et agent de Mauro Icardi, sont riches d’enseignements. Analyse.

Interrogée dans les médias italiens au sujet de l’avenir de Mauro Icardi, Wanda Nara, agent et compagne de l’attaquant argentin, a livré une réponse riche d’enseignements : « Un départ à la Juve ? Non, non. Le présent de Mauro Icardi est à Paris » a-t-elle déclaré. « Il se trouve très bien là-bas et il marque beaucoup de buts, comme il a toujours fait d'ailleurs. La seule chose qui m'intéresse est qu'il soit heureux et actuellement, il l'est à Paris ».

Des avancées pour Icardi ?

Alors que jusqu’à présent, Wanda Nara restait très évasive voire énigmatique autour de l’avenir d’Icardi, laissant entendre qu’un départ du PSG était tout à fait possible à la fin de son prêt, elle opère ici un changement de cap total, insistant sur l’avenir de l’attaquant argentin à Paris. Cela laisse clairement à penser que le club de la capitale a commencé à apporter des garanties financières concernant le futur contrat du joueur, pour qui il existe une option d’achat de 70 millions d’euros auprès de l’Inter Milan.