Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé bouclée grâce à son frère ?

Thibault Morlain

Kylian Mbappé n’a plus que quelques mois de contrat avec le PSG et tout le monde se demande ce que fera l’international français pour son avenir. S’il peut partir libre à l’issue de la saison, une prolongation de contrat à Paris est encore possible. D’ailleurs, aux yeux de Rio Mavuba, Ethan Mbappé pourrait avoir un rôle à jouer pour Kylian Mbappé.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les interrogations en ce mois de janvier. Va-t-il prolonger avec le PSG ? Décidera-t-il de partir librement à l’issue de la saison ? La décision de l’international français pourrait tomber prochainement. En attendant, chacun a son mot à dire sur le feuilleton Mbappé…

PSG : Ce crack profite d'un cadeau de Mbappé, il exulte https://t.co/UYV5846SSX pic.twitter.com/xHs6RdflnK — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

« Je souhaite qu’il reste »

Sur le plateau de Téléfoot , Rio Mavuba a pris position pour l’avenir de Kylian Mbappé. Et il souhaite le voir rester au PSG : « Je souhaite qu’il reste. A mon sens, gagner la Ligue des Champions ou avoir un Ballon d’Or avec le PSG, c’est un plus fort challenge que le gagner ailleurs, notamment au Real Madrid. Il a un projet qui se construit autour de lui au PSG et un projet collectif. C’est intéressant ».

« Ça peut faire pencher la balance en faveur du PSG »