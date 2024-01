Scandale raciste - Maignan : Mbappé pousse un coup de gueule

La rédaction

À l'occasion de la rencontre de Serie A entre l'Udinese et l'AC Milan ce samedi soir, le gardien de but du club milanais et de l'équipe de France, Mike Maignan, a été victime de racisme. Exaspéré et attristé par la situation, l'ancien Lillois a même quitté la pelouse. Après le match, le portier des Bleus a reçu un soutien de poids venant de la part d'un certain Kylian Mbappé.

La situation était intenable pour Mike Maignan. Lors de la victoire de l'AC Milan sur la pelouse de l'Udinese ce samedi (3-2), le portier de l'équipe de France a reçu un accueil hostile de la part des supporters du club de Florian Thauvin. Victime de chants racistes dès le début du match, l'ancien Lillois, sidéré et touché par la situation, a fait le choix fort de quitter la pelouse au cours de la première période.

«Je ne voulais plus jouer, je l'ai dit à tout le monde quand j'ai quitté le terrain»

« Je ne voulais plus jouer, je l'ai dit à tout le monde quand j'ai quitté le terrain, mais nous sommes une famille, je ne pouvais pas abandonner mes coéquipiers. J'étais en colère, pas déçu, car ce n'est pas la première fois que je vis ça. Mes coéquipiers, le staff, tout le monde m'a dit de rester fort dans ma tête » , a expliqué Mike Maignan auprès de DAZN après la rencontre.

«Tu es très loin d'être seul, on est tous avec toi»